Митинг в честь освобождения района от немецко-фашистских захватчиков прошёл в Кунье
Митинг, посвящённый 82-й годовщине освобождения Куньинского района от немецко-фашистских захватчиков, прошёл в Кунье, пишет районная газета «Пламя».
Со знаменательной датой поздравил куньинцев глава района Олег Лебедев.
Руководитель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко зачитала приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
К односельчанам обратились депутат Псковского областного Собрания депутатов Олег Савельев и глава администрации посёлка Наталья Перевощикова.
Митинг завершился возложением цветов и венков к мемориальным плитам братского воинского захоронения посёлка.
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