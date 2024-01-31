Стало известно о самочувствии кота Василия из псковского аэропорта

20:42, 31 января 2024, ПАИ

О состоянии заболевшего кота Василия, ставшего символом псковского аэропорта, рассказали сотрудники аэропорта в социальных сетях.

«Сегодня разговаривали с врачом. Васю перевели в обычный бокс, по чуть-чуть сам пытается лизать паштет, стал мурчать», – написала Юлия Матвеенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте», добавив, что завтра у кота будут брать повторный анализ крови, чтобы увидеть динамику лечения.

«Отёк верхних дыхательных путей пока не спадает. Но доктор обнадёживает, говорит, что Василий должен пойти на поправку», – заключила Юлия Матвеенко.

Ранее сообщалось, что неравнодушные псковичи собрали необходимые средства на лечение кота Василия, который находился в стационаре ветклиники в кислородной камере.