Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стало известно о самочувствии кота Василия из псковского аэропорта

О состоянии заболевшего кота Василия, ставшего символом псковского аэропорта, рассказали сотрудники аэропорта в социальных сетях.

Стало известно о самочувствии кота Василия из псковского аэропорта. Фото со страницы Юлии Матвеенко в соцсети «ВКонтакте»

«Сегодня разговаривали с врачом. Васю перевели в обычный бокс, по чуть-чуть сам пытается лизать паштет, стал мурчать», – написала Юлия Матвеенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте», добавив, что завтра у кота будут брать повторный анализ крови, чтобы увидеть динамику лечения.

«Отёк верхних дыхательных путей пока не спадает. Но доктор обнадёживает, говорит, что Василий должен пойти на поправку», – заключила Юлия Матвеенко.

Ранее сообщалось, что неравнодушные псковичи собрали необходимые средства на лечение кота Василия, который находился в стационаре ветклиники в кислородной камере.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 января 2024

О строительстве пешеходного моста через Пскову рассказал главный инженер. Главное
31 января 2024

Стало известно о самочувствии кота Василия из псковского аэропорта
31 января 2024

Открытый диалог на тему «Волонтёр, или человек доброго сердца» прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове
31 января 2024

Опубликованы подробности поисков пропавшей в Порховском районе 11-летней девочки
31 января 2024

90% населения Псковской области привыкли к обычной еде и большим порциям – эксперт
31 января 2024

Патриотический маршрут в честь Александра Матросова разработали в Псковской области
31 января 2024

Строительство пешеходного моста через Пскову начнут в феврале
31 января 2024

Псковский губернатор в Совете Федерации озвучил предложения по развитию мобильной связи на приграничных территориях

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...