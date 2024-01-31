Пскович сломал челюсть родному брату

21:54, 31 января 2024, ПАИ

Пскович сломал челюсть родному брату, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что 37-летний мужчина недалеко от дома поругался с братом и ударил его кулаком по лицу. Потерпевший получил перелом челюсти с подвывихом зубов.

Уголовное дело по части первой статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пскович ударил знакомого кулаком и сломал ему скулы.