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Происшествия

Пскович сломал челюсть родному брату

Пскович сломал челюсть родному брату, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что 37-летний мужчина недалеко от дома поругался с братом и ударил его кулаком по лицу. Потерпевший получил перелом челюсти с подвывихом зубов.

Уголовное дело по части первой статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пскович ударил знакомого кулаком и сломал ему скулы.

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