Пскович сломал челюсть родному брату
Пскович сломал челюсть родному брату, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.
Установлено, что 37-летний мужчина недалеко от дома поругался с братом и ударил его кулаком по лицу. Потерпевший получил перелом челюсти с подвывихом зубов.
Уголовное дело по части первой статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что пскович ударил знакомого кулаком и сломал ему скулы.
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