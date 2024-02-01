Расписание одного из автобусных маршрутов изменилось в Опочке

09:31, 01 февраля 2024, ПАИ

Расписание одного из автобусных маршрутов временно изменилось в Опочке в связи с болезнью водителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала «Псковпассажиравтотранса» в муниципалитете.

Городской маршрут № 1 «Загородная – Песчивка» будет выполняться по субботнему расписанию только одним автобусом. Изменения будут действовать с 1 февраля.

Информацию можно получить по телефону: 8 (811) 382-27-63.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля возобновит работу автобусный маршрут Санкт-Петербург – Рига. Кроме того, 15 автобусов пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранса».