Расписание одного из автобусных маршрутов изменилось в Опочке
Расписание одного из автобусных маршрутов временно изменилось в Опочке в связи с болезнью водителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала «Псковпассажиравтотранса» в муниципалитете.
Городской маршрут № 1 «Загородная – Песчивка» будет выполняться по субботнему расписанию только одним автобусом. Изменения будут действовать с 1 февраля.
Информацию можно получить по телефону: 8 (811) 382-27-63.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля возобновит работу автобусный маршрут Санкт-Петербург – Рига. Кроме того, 15 автобусов пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранса».
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