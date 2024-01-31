Автобусный маршрут в Прибалтику через Псков возобновят 1 февраля
С 1 февраля возобновит работу автобусный маршрут Санкт-Петербург – Рига, сообщается на сайте ГППО «Псковавтотранс».
Автобусы по маршруту № 0239 Санкт-Петербург – Рига будут курсировать напрямую через Псков. Рейс из Риги будет прибывать на автовокзал Пскова в 03:00, в 03:05 запланирован отъезд в Санкт-Петербург. Купить билет можно с 2 февраля.
Уже с 1 числа автобус в сторону Риги будет прибывать на автовокзал Пскова в 02:35, отправление запланировано в 02:40.
Информацию о расписании движения автобусов можно узнать на официальном сайте «Псковавтотранса», а также в кол-центре по номеру 8 (800) 222-72-72.
Ранее сообщалось, что 2 февраля открывается межрегиональный автобусный маршрут Великий Новгород – Псков. Кроме того, автобусный маршрут из Великих Лук в Витебск возобновится с 2024 года, а также новые автобусы поступят в Великие Луки.
Электроэнергии временно не будет в деревне Гороховое озеро Островского района 1 февраля
Детсадовцы из Пыталово помогли упаковать коробки с гуманитарной помощью для бойцов СВО
Итоги работы проекта «Всё для Победы!» подвели в штабе общественной поддержки в Пскове