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Общество

Карточки для игры в «Мемо» с полотнами Картинной галереи выпустил Псковский музей 

Карточки для игры в «Мемо» с полотнами Картинной галереи выпустил Псковский музей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Ее суть в поиске повторных картинок среди множества разнообразных парных. Купить необычную вариацию игры можно в кассах музея.

Фото Псковского музеяРанее сообщалось, что музей выпустил сувениры по мотивам творчества Юрия Спегальского, а также шоперы с картинами Шагала и Айвазовского.

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