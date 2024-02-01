Карточки для игры в «Мемо» с полотнами Картинной галереи выпустил Псковский музей

09:58, 01 февраля 2024, ПАИ

Карточки для игры в «Мемо» с полотнами Картинной галереи выпустил Псковский музей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Ее суть в поиске повторных картинок среди множества разнообразных парных. Купить необычную вариацию игры можно в кассах музея.

Ранее сообщалось, что музей выпустил сувениры по мотивам творчества Юрия Спегальского, а также шоперы с картинами Шагала и Айвазовского.