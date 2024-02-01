Карточки для игры в «Мемо» с полотнами Картинной галереи выпустил Псковский музей
Карточки для игры в «Мемо» с полотнами Картинной галереи выпустил Псковский музей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Ее суть в поиске повторных картинок среди множества разнообразных парных. Купить необычную вариацию игры можно в кассах музея.
Ранее сообщалось, что музей выпустил сувениры по мотивам творчества Юрия Спегальского, а также шоперы с картинами Шагала и Айвазовского.
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