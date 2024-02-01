95-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны из Пскова

10:37, 01 февраля 2024, ПАИ

Псковичка Ксения Матвеевна Смирнова отпраздновала 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Псковской городской Думы.

Ксения Смирнова – ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла. «Жизнелюбие, оптимизм и поддержка семьи – дочерей, которых она вырастила, позволяют ей оставаться молодой», – отметила депутат Ольга Фёдорова.

Кроме того, она пожелала ветерану здоровья и добрых новостей.

Ранее отметили юбилей жительницы Псковского района Александра Матвеева и Гдовского района Александра Сосновская.