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Культура

Детей приглашают в путешествие по галерее Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник приглашает юных любителей искусства и их родителей отправиться в «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких» 4 февраля в 11:30. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Детей приглашают в путешествие по Картинной галерее Псковского заповедника. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Тема путешествия – «Анималистический жанр». Гостей ждут беседы с элементами игры и творческие задания.

Место встречи: Картинная галерея, улица Некрасова, 7.

Стоимость билетов можно узнать в музее-заповеднике.

Обязательна предварительная запись по телефонам: +7 (811) 229-22-60 и +7 (911) 358-08-16.

Ранее сообщалось, что в Псковском музее-заповеднике завершила работу выставка художественного оружия XVIII–XX веков из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников «Блеск стали», которую посетило более 6,5 тысячи человек, а в июне Псковский музей-заповедник примет участие во 2-й Пекинской международной выставке культурных и туристических товаров.

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