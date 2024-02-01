Почему псковский известняк не любит цемент, объяснил реставратор

16:49, 01 февраля 2024, ПАИ

Почему псковский известняк не любит цемент, объяснил реставратор, гендиректор компании «Аркада» Александр Белавкин в программе «Проект Реставрация» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Псковский известняк действительно уникальный, он обладает как своими достоинствами, так и недостатками. К достоинствам можно отнести его обрабатываемость, распространенность. К сожалению, он страдает на морозе, трескается, появляются морозобоины, различные трещины. Плюс он очень не любит покрытие цементом. Это одна из основных причин разрушения камня», — отметил гость радиоэфира.

Александр Белавкин подчеркнул, что в окрестностях Пскова есть несколько месторождений известняка. Но в связи с тем, что на разных объектах реставраторам требуется камень определенных размеров и характеристик, подходящий материал можно найти не в каждом карьере. В частности, известняк для реставрации колокольни Троицкого собора специалистам удалось найти только в Порхове.

Напомним, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» с 1 февраля начала выходить новая программа «Проект реставрация». Она будет посвящена уникальным памятникам культуры и истории Псковской области, их восстановлению, а порой – спасению, а также людям, которые принимают в этом самое непосредственное участие.