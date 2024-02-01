Госдума разрешила регионам ограничивать работу «наливаек»

16:28, 01 февраля 2024, ПАИ

Госдума приняла закон, который позволяет региональным властям ограничивать работу «наливаек», сообщается на сайте Государственной Думы РФ.

«Регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», — говорится в сообщении.

Помимо этого новый закон запрещает производство напитков с добавлением этилового спирта и закупленного пива.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по охране здоровья предложил запретить продавать подросткам безалкогольное пиво. Также в Госдуму внесён законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.