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Общество

Госдума разрешила регионам ограничивать работу «наливаек»

Госдума приняла закон, который позволяет региональным властям ограничивать работу «наливаек», сообщается на сайте Государственной Думы РФ.

«Регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», — говорится в сообщении.

Помимо этого новый закон запрещает производство напитков с добавлением этилового спирта и закупленного пива.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по охране здоровья предложил запретить продавать подросткам безалкогольное пиво. Также в Госдуму внесён законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

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