В Ростовской области спасли четырёх подростков с дрейфующей льдины
Сотрудники МЧС спасли четырёх подростков с дрейфующей в акватории Таганрогского залива льдины, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу главного управления министерства по Ростовской области.
Отмечается, что льдину с детьми оторвало от берега и унесло на 100 метров. В спасательной операции использовали катер на воздушной подушке дивизиона погранично-сторожевых катеров, который доставил подростков обратно на берег, где их ждала карета скорой помощи.
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