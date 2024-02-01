В Ростовской области спасли четырёх подростков с дрейфующей льдины

22:15, 01 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники МЧС спасли четырёх подростков с дрейфующей в акватории Таганрогского залива льдины, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу главного управления министерства по Ростовской области.

Отмечается, что льдину с детьми оторвало от берега и унесло на 100 метров. В спасательной операции использовали катер на воздушной подушке дивизиона погранично-сторожевых катеров, который доставил подростков обратно на берег, где их ждала карета скорой помощи.

МЧС России призывает граждан не выходить на лёд, поскольку из-за температурных качелей он крайне опасен.

Ранее были опубликованы подробности поисков пропавшей в Порховском районе 11-летней девочки.

Также сообщалось, что двое детей провалились под лёд в Тверской области. Четырёхлетнего мальчика успел вытащить из воды очевидец, а семилетнюю девочку спасти не удалось.