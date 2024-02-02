Новую программу по труду в школах планируют утвердить к 1 июня
Новая образовательная программа по труду должна быть утверждена к 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по просвещению Ольги Казаковой.
«Дальше будет утверждена основная образовательная программа… насколько я помню, к 1 июня она уже должна быть утверждена», – сказала Ольга Казакова.
Ранее в Госдуме рассказали, станет ли семьеведение обязательным предметом в школах, а также предложили узаконить родительские собрания и штрафовать родителей школьников-задир.
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