Новую программу по труду в школах планируют утвердить к 1 июня

17:43, 02 февраля 2024, ПАИ

Новая образовательная программа по труду должна быть утверждена к 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по просвещению Ольги Казаковой.

«Дальше будет утверждена основная образовательная программа… насколько я помню, к 1 июня она уже должна быть утверждена», – сказала Ольга Казакова.

Ранее в Госдуме рассказали, станет ли семьеведение обязательным предметом в школах, а также предложили узаконить родительские собрания и штрафовать родителей школьников-задир.