О самочувствии кота из аэропорта рассказали псковичам

17:11, 02 февраля 2024, ПАИ

О самочувствии кота Василия, ставшего символом псковского аэропорта, рассказали сотрудники аэропорта в социальных сетях.

«Пока самостоятельно не кушает – его питают через стому. Глаза стали гораздо лучше, дышит самостоятельно, мурчит и даже разговаривает с сотрудниками. Кто знаком с Василием, тот знает о его любви к разговорам. Нас порадовали свежие анализы крови. Благодаря капельницам удалось привести в норму почечные и печёночные показатели», – написала Юлия Матвеенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что неравнодушные псковичи собрали необходимые средства на лечение кота Василия, который находился в стационаре ветклиники в кислородной камере.