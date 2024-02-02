Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Нападавший на таксистов в Псковской области мужчина сядет за решётку

В Псковской области мужчина, совершивший разбойное нападение на таксистов с применением ножа, отправится в колонию. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Известно, что 4 сентября прошлого года в Локне ранее судимый 29-летний мужчина сел в такси вместе со своей сожительницей. Он попросил водителя остановиться на просёлочной дороге, достал нож и потребовал таксиста отдать деньги. Таксист отдал две тысячи рублей.

После этого злоумышленник сел за руль автомобиля и поехал в деревню Насва Новосокольнического района. Там он потребовал у таксиста остальные деньги. В результате таксист отдал ему ещё 16 тысяч рублей и перевёл на карту сожительнице злоумышленника 29 тысяч рублей.

На следующий день мужчина совершил аналогичное преступление в Пскове. Угрожая ножом, он смог отнять у таксиста более четырёх тысяч рублей.

Бежаницкий районный суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима с применением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок полтора года.

Ранее сообщалось, что восемь лет проведёт в псковской колонии наркодилер с поддельным паспортом, а 22-летнего великолучанина заключат под стражу за совершение двух преступлений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 февраля 2024

Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Псковском районе
02 февраля 2024

67-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
02 февраля 2024

Мужчина сгорел в собственном доме в Псковском районе
02 февраля 2024

Публикуем видео с места трагического ДТП под Псковом
02 февраля 2024

Пассажирка Chevrolet Lacetti погибла в ДТП под Псковом
01 февраля 2024

Барсик пропал с набережной реки Великой в Пскове
31 января 2024

В Пскове задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионеров более 550 тысяч рублей
31 января 2024

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...