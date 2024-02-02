Нападавший на таксистов в Псковской области мужчина сядет за решётку

19:07, 02 февраля 2024, ПАИ

В Псковской области мужчина, совершивший разбойное нападение на таксистов с применением ножа, отправится в колонию. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Известно, что 4 сентября прошлого года в Локне ранее судимый 29-летний мужчина сел в такси вместе со своей сожительницей. Он попросил водителя остановиться на просёлочной дороге, достал нож и потребовал таксиста отдать деньги. Таксист отдал две тысячи рублей.

После этого злоумышленник сел за руль автомобиля и поехал в деревню Насва Новосокольнического района. Там он потребовал у таксиста остальные деньги. В результате таксист отдал ему ещё 16 тысяч рублей и перевёл на карту сожительнице злоумышленника 29 тысяч рублей.

На следующий день мужчина совершил аналогичное преступление в Пскове. Угрожая ножом, он смог отнять у таксиста более четырёх тысяч рублей.

Бежаницкий районный суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима с применением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок полтора года.

Ранее сообщалось, что восемь лет проведёт в псковской колонии наркодилер с поддельным паспортом, а 22-летнего великолучанина заключат под стражу за совершение двух преступлений.