19 осуждённых псковичей носят электронные браслеты

17:09, 02 февраля 2024, ПАИ

19 осуждённых псковичей носят электронные браслеты, сообщил начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Есть такая государственная программа юстиции, согласно которой браслеты должны применять ко всем гражданам, которым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. У нас таких 19 человек. Ко всем из них электронные браслеты применяются», – отметил он.

Алексей Емельянов также уточнил, что эта мера имеет более точное название СЭМПЛ – система электронного мониторинга подконтрольных лиц.

Ранее сообщалось, что осуждённых в колониях Псковской области кормят на три тысячи рублей в месяц.