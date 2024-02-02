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Общество

19 осуждённых псковичей носят электронные браслеты 

19 осуждённых псковичей носят электронные браслеты, сообщил начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

19 осуждённых псковичей носят электронные браслеты. На фото: начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов. Фото: ПАИ

«Есть такая государственная программа юстиции, согласно которой браслеты должны применять ко всем гражданам, которым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. У нас таких 19 человек. Ко всем из них электронные браслеты применяются», – отметил он.

Алексей Емельянов также уточнил, что эта мера имеет более точное название СЭМПЛ – система электронного мониторинга подконтрольных лиц.

Ранее сообщалось, что осуждённых в колониях Псковской области кормят на три тысячи рублей в месяц.

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