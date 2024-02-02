Регистрация на «Лыжню России» впервые осуществляется через «Госуслуги»

18:45, 02 февраля 2024, ПАИ

Регистрацию на Всероссийские лыжные гонки «Лыжня России» впервые в истории можно осуществить дистанционно через портал «Госуслуги». Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В этом году впервые регистрация доступна через портал «Госуслуги». Регистрация очень простая. Любой житель может с разных точек, откуда удобно, зарегистрироваться. Не нужно приходить и подавать заявление на бумаге. Это можно сделать дистанционно», – заметила Галина Овсова.

Кроме того, врио председателя областного спорткомитета рассказала, как с помощью «Госуслуг» зарегистрироваться на старты. «В поисковой строке на портале «Госуслуги» можно вбить «Лыжня России – 2024» и далее следовать инструкции. Если личные данные подгружены в личном кабинете, то там автоматически всё выбирается, и регистрация проходит пошагово. После обработки заявления приходит подтверждение. Приглашаем всех принять участие в этом замечательном мероприятии», – подытожила Галина Овсова.

Напомним, что в Псковской области лыжные гонки «Лыжня России» стартуют 10 февраля на базе центра «Юность» в Островском районе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».