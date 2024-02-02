О развлекательных мероприятиях на «Лыжне России» в Островском районе рассказал эксперт

19:49, 02 февраля 2024, ПАИ

О развлекательных мероприятиях в рамках Всероссийских лыжных гонок «Лыжня России», которые пройдут в Островском районе 10 февраля, рассказал председатель Федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На финише всех участников будет ждать горячий чай. Также будет организована выездная торговля островского РайПО. Можно будет купить что-то перекусить. Подготовим концертную программу и анимационную программу для детей», – заверил Владлен Небейголова.

В качестве призов традиционно вручается кубок, медали и грамоты лучшим на дистанции, поделился спикер пресс-конференции. «Все наши участники получат традиционные шапочки. Мы знаем, что есть даже немало коллекционеров шапочек «Лыжни России», которые имеют все шапочки, начиная от первой», – резюмировал гость медиацентра.

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