Большинство псковских родителей довольны питанием детей в школах

11:32, 03 февраля 2024, ПАИ

Стало известно, насколько родители учеников в Псковской области удовлетворены качеством питания в школах. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате со ссылкой на результаты выборочного наблюдения за качеством и доступностью услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения.

Большее количество родителей (66,4 %) полностью удовлетворены тем, как кормят их детей в школе. Чуть меньшему количеству родителей (27,8 %) не совсем нравится, как питаются дети в учебных учреждениях. И совсем небольшая часть взрослых – 5,8 % – совершенно не удовлетворена качеством питания.

В целом в Псковской области этот показатель выше, чем во всей России, где он составляет 52,4 %, подчеркнули в Псковстате.

Ранее сообщалось, что школы правильного питания для детей могут появиться в регионах России. Кроме того, до этого сообщалось, что общественники предложили Роспотребнадзору разнообразить школьное меню.

Также с 1 сентября 2023 года учащиеся младших классов по всей стране должны получать бесплатное горячее питание.