Борис Елкин провёл встречу с директорами псковских школ

15:50, 03 февраля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин встретился с директорами городских школ для обсуждения актуальных вопросов системы образования. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина











«Поговорили о предстоящих капремонтах – в этом году капиталим школы № 2 и 23, а в перспективе ещё шесть школ и локальные ремонтные работы, об оснащении учебных заведений оргтехникой и мебелью», – отметил глава города.

Кроме того, участники встречи обсудили вопрос загруженности школ. В перспективе более 1 500 учебных мест откроется в строящихся учреждениях на улицах Киселёва и Инженерной. Это частично разгрузит вторую смену. Но однозначно нужно строить ещё, рассказал Борис Елкин.

«Не менее важен вопрос межнациональных и межрелигиозных отношений среди учащихся. Поговорили об этом с руководителями национальных диаспор, обменялись мнениями и контактами. В завершение встречи поблагодарил директоров школ за сложную и ответственную работу. Договорились, что будем встречаться регулярно. О потребностях лучше услышать из первых уст и вместе наметить пути решения. По мере возможностей будем помогать всем. Избранных у нас нет», – заключил он.