Глава Пскова рассказал о судьбе поломанного барсика

13:53, 04 февраля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин рассказал о барсике-морячке, которого совсем скоро переместят на новое место. Об этом глава города написал в своём телеграм-канале.

«С малышом всё хорошо. Накормлен и отогрет. Держит хвост трубой. Любит чай и конфеты», – шутит Борис Елкин.

Напомним, что недавно псковичи заметили пропажу одного из барсиков. Тогда глава города рассказал, что барсика сломали вандалы и он будет перемещён на новое место.