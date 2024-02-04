Глава Пскова рассказал о судьбе поломанного барсика
Глава Пскова Борис Елкин рассказал о барсике-морячке, которого совсем скоро переместят на новое место. Об этом глава города написал в своём телеграм-канале.
«С малышом всё хорошо. Накормлен и отогрет. Держит хвост трубой. Любит чай и конфеты», – шутит Борис Елкин.
Напомним, что недавно псковичи заметили пропажу одного из барсиков. Тогда глава города рассказал, что барсика сломали вандалы и он будет перемещён на новое место.
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