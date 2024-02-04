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Общество

В России выявили пять вымерших и один заснувший язык

Проведённая в 2021 году перепись населения России указала на пять исчезнувших языков и один заснувший, сообщили учёные РАН по итогам анализа переписи, сообщает РБК.

По итогам последней Всероссийской переписи населения, проведённой осенью 2021 года, в России насчитывается 155 живых языков. Но респонденты, отвечая на вопрос, какими языками они владеют, назвали пять языков, которые лингвисты относят к исчезнувшим (алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский) и заснувшему (орочский).

По мнению специалистов, полноценно на этих языках никто не говорит. Заснувшими считаются языки, носители которых либо помнят некоторые слова, либо частично выучили их во взрослом возрасте. На исчезнувших языках уже никто не говорит, а респонденты указывают их в переписи в качестве родного или языка владения, как правило, потому что это язык их национальности.

Ранее сообщалось, что под угрозой исчезновения находится до 40 % языков коренных народов мира. Каждый месяц исчезает два языка. В России порядка 100 языков коренных народов не используются, а 22 признаны мёртвыми. Как исправить пугающую статистику и сохранить родную культуру и язык, обсудили учителя Псковской области.

Отмечалось также, что псковичи реже всех в стране оценивают своё школьное образование на отлично.

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