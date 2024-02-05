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Общество

Магнитная буря накрыла Псков в ночь на 5 февраля

Магнитная буря накрыла Землю в ночь на 5 февраля, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Магнитная буря накроет Землю 5 февраля. Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Согласно сведениям лаборатории, в понедельник с 00:00 до 03:00, степень возмущения магнитного поля начнёт возрастать и с 03:00 до 06:00 достигнет своего пика.

Специалисты заявили о геомагнитных колебаниях уровня G-1, что классифицируется как слабая магнитная буря.

Стоит отметить, что в феврале магнитных бурь больше не ожидается: в ближайший месяц геомагнитная сфера будет оставаться спокойной.

Ранее учёный Сергей Богачёв заявил, что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что спровоцирует магнитные бури на Земле, которые будут происходить по несколько раз в месяц. Также учёные отмечали, что сейчас мы живём в 25-м периоде 11-летнего цикла солнечной активности, который продлится примерно до 2030 года. Эксперты утверждают, что он будет сравнительно слабым и вряд ли приведёт к серьёзным последствиям.

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