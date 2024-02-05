В России уточнили правила назначения пособия на детей из семей добровольцев

09:13, 05 февраля 2024, ПАИ

Единовременные выплаты добровольцам больше не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей для получения пособия на детей, сообщили в пресс-службе правительства России.

«Речь идёт о единовременных выплатах добровольцам в связи с причинённым ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях. Теперь такие выплаты не будут учитываться при комплексной оценке нуждаемости, необходимой для назначения единого пособия на детей», – отметили в пресс-службе правительства.

В Псковской области семьи с детьми получают порядка 20 мер поддержки по линии Социального фонда России. Кто может оформить единое пособие и как это сделать, ранее рассказала управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

Ранее правительство приняло решение не учитывать доходы мобилизованных при назначении детских пособий. Почему в Псковской области действует пакет льгот для участников СВО и членов их семей, а не разовые выплаты, объяснил губернатор Михаил Ведерников.