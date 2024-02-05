Выставка «Мой Пушкин» откроется в «Михайловском» 10 февраля

10:09, 05 февраля 2024, ПАИ

Выставка «Мой Пушкин», посвящённая дню памяти русского поэта, откроется в «Михайловском» 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Выставка откроется в выставочном зале «Льнохранилище» (село Михайловское) в 12:00.

В экспозиции представят пушкинские образы в работах наивных художников Оренбуржья из фондов Оренбургского музея изобразительных искусств.

В своих работах художники обращаются к биографии поэта и к иллюстрированию его произведений.

Вход свободный.

Цену билетов и режим работы выставки можно уточнить в Пушкинском заповеднике.

Ранее сообщалось, что в Пскове состоится открытие выставки графики «И с вами снова я», приуроченной к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Где ещё можно отдохнуть в Пскове на этой неделе, можно узнать здесь.