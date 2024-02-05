Выставка «Мой Пушкин» откроется в «Михайловском» 10 февраля
Выставка «Мой Пушкин», посвящённая дню памяти русского поэта, откроется в «Михайловском» 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.
Выставка откроется в выставочном зале «Льнохранилище» (село Михайловское) в 12:00.
В экспозиции представят пушкинские образы в работах наивных художников Оренбуржья из фондов Оренбургского музея изобразительных искусств.
В своих работах художники обращаются к биографии поэта и к иллюстрированию его произведений.
Вход свободный.
Цену билетов и режим работы выставки можно уточнить в Пушкинском заповеднике.
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