Выставка «И с вами снова я» откроется в Пскове 7 февраля

19:28, 04 февраля 2024, ПАИ

Открытие выставки графики «И с вами снова я», а также презентация звучащей книги А. С. Пушкина «…Чувства добрые я лирой пробуждал…», в создании которой принимал участие член Союза художников и Союза театральных деятелей России Игорь Шаймарданов, состоятся в Центральной городской библиотеке Пскова 7 февраля в 17:00. Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Ай да Шаймарданов!». Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

В экспозиции выставки будут представлены работы, в которых Пушкин явится зрителям из московского, петербургского периода или михайловской и южной ссылки.

Кроме того, в этот день художника поздравят с юбилеем заслуженный артист России Сергей Попков, руководитель отдела спецпроектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова, актёры театра Романа Захарова «Гротеск» и писатель Татьяна Дубровская, которая расскажет свою пушкинскую историю.

«Я открыл для себя своего Пушкина. Увидел его в повседневной жизни. Без бронзы и монументализма, без пьедестала и недосягаемости. Но при этом он всегда поэт… Так появился деревенский Пушкин, отдыхающий среди цветущих лугов Михайловского, бредущий по окрестным полям, коротающий длинные ночи с няней… И увидавший своего зайчика под падающим снегом из белого ситцевого горошка и романтично встречающий барышню среди кустов сирени…» – отметил Игорь Шаймарданов.

Напомним, что афишу на предстоящую неделю можно прочитать в специальном материале ПАИ. Также выставка «К. Коровин и его ученики» последние выходные работает в Пскове.

Кроме того, псковичей приглашали принять участие в акции «Герои нашего времени». Также выставка «Тёплые узоры сето» открылась в музее-усадьбе в деревне Сигово.