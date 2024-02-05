Новое отделение появится в Псковском областном онкодиспансере

16:00, 05 февраля 2024, ПАИ

Отделение торакальной хирургии появится в Псковском областном онкодиспансере. Об этом сообщил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 февраля.

На данный момент единственное отделение торакальной хирургии находится в Псковской областной клинической больнице. Однако на сегодняшний день есть необходимость в том, чтобы весь цикл процедур выполняло одно учреждение.

«Для пациентов это будет благом. У них не будет необходимости переходить из стационара в стационар, чтобы получить медицинскую помощь. Всё это будет централизовано в одном месте – в Псковском областном онкодиспансере», – добавил спикер.

Кроме того, диспансер имеет современную технику. Его оснащение эквивалентно крупным федеральным центрам, отметил заместитель главного врача по медчасти, торакальный хирург-онколог Александр Луфт.

«Здесь важно формирование системы оказания помощи – внимательное отношение к больным торакального профиля. Технически, материально и кадрово мы готовы к оказанию помощи этой категории пациентов», – заключил он.

Ранее сообщалось, что в Псковском областном онкодиспансере появится новое оборудование.