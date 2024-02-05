Более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ

16:27, 05 февраля 2024, ПАИ

Более миллиона заявлений подали на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за неделю в России, сообщили в Минцифры.

В топ самых активных регионов, использующих ДЭГ, входят Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области.

Отметим, что за пять дней более 19 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области.

Напомним, что подача заявлений для участия в ДЭГ открылась на портале «Госуслуги» 29 января, она продлится по 11 марта.

Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.