Более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ
Более миллиона заявлений подали на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за неделю в России, сообщили в Минцифры.
В топ самых активных регионов, использующих ДЭГ, входят Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области.
Отметим, что за пять дней более 19 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области.
Напомним, что подача заявлений для участия в ДЭГ открылась на портале «Госуслуги» 29 января, она продлится по 11 марта.
Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
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