Псковские волонтёры стали лауреатами Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить»

18:05, 05 февраля 2024, ПАИ

Псковская региональная общественная организация «Альт» стала лауреатом Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить» в номинации «Помощь участникам СВО и жителям новых регионов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Торжественная церемония чествования победителей состоялась в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. 65 волонтёров и добровольцев приехали для награждения со всех уголков страны. Среди них – победители в номинациях «Поддержка социально уязвимых групп населения», «Патриотическое воспитание детей и молодёжи, пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни», «Защита окружающей среды», а также в специальной номинации «Равнение на ветеранов».

Награды лауреатам вручили представители региональных органов власти, члены Общественной палаты РФ, Совета Федерации и другие значимые люди.

Волонтёры собрали десятки тонн гуманитарной помощи за полтора года, также они организуют мастер-классы для детей участников СВО, проводят благотворительные ярмарки, плетут маскировочные сети и тесно сотрудничают с военными и их семьями.

Ранее сообщалось, что ещё об одном герое СВО – Ярославе Алексееве – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает принять участие в региональной акции «Герои нашего времени» в поддержку специальной военной операции.