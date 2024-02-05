Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские волонтёры стали лауреатами Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить»

Псковская региональная общественная организация «Альт» стала лауреатом Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить» в номинации «Помощь участникам СВО и жителям новых регионов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковские волонтёры стали лауреатами Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить». Фото здесь и далее: ПРОО «Альт»

Торжественная церемония чествования победителей состоялась в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. 65 волонтёров и добровольцев приехали для награждения со всех уголков страны. Среди них – победители в номинациях «Поддержка социально уязвимых групп населения», «Патриотическое воспитание детей и молодёжи, пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни», «Защита окружающей среды», а также в специальной номинации «Равнение на ветеранов».

Награды лауреатам вручили представители региональных органов власти, члены Общественной палаты РФ, Совета Федерации и другие значимые люди.

Волонтёры собрали десятки тонн гуманитарной помощи за полтора года, также они организуют мастер-классы для детей участников СВО, проводят благотворительные ярмарки, плетут маскировочные сети и тесно сотрудничают с военными и их семьями.

Ранее сообщалось, что ещё об одном герое СВО – Ярославе Алексееве – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает принять участие в региональной акции «Герои нашего времени» в поддержку специальной военной операции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 февраля 2024

Совместные культурные проекты обсудили представители Псковской и Херсонской областей
05 февраля 2024

Стало известно, сколько мальчиков и девочек родилось в Великих Луках в январе
05 февраля 2024

Экспозиции Изборского музея будут недоступны для посещения 6 и 7 февраля
05 февраля 2024

Картины Псковского музея-заповедника побывали в экспозиции Музея Фаберже
05 февраля 2024

Электроэнергию временно отключат в Стругокрасненском районе
05 февраля 2024

Горячую линию по вопросам возврата просроченной задолженности проведут для псковичей
05 февраля 2024

Более 170 млн рублей направили на соцподдержку жителей Псковской области
05 февраля 2024

Во сколько обойдётся проектирование дизайнерского дома, рассказали псковичам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...