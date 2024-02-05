Стало известно, сколько мальчиков и девочек родилось в Великих Луках в январе
Статистику за январь опубликовала ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», сообщает портал Luki-News.
Согласно данным, в прошлом месяце в родильный дом поступили 134 женщины, 116 из них уже выписались. Всего родилось 68 детей – 39 мальчиков и 29 девочек.
Ранее стало известно, какими самыми необычными именами называли своих детей родители в Псковской области.
Отмечалось также, что в прошлом году в региональном отделении Социального фонда России 3 833 новорождённым псковичам оформили СНИЛС.
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