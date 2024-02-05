Стало известно, сколько мальчиков и девочек родилось в Великих Луках в январе

18:26, 05 февраля 2024, ПАИ

Статистику за январь опубликовала ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», сообщает портал Luki-News.

Согласно данным, в прошлом месяце в родильный дом поступили 134 женщины, 116 из них уже выписались. Всего родилось 68 детей – 39 мальчиков и 29 девочек.

Ранее стало известно, какими самыми необычными именами называли своих детей родители в Псковской области.

Отмечалось также, что в прошлом году в региональном отделении Социального фонда России 3 833 новорождённым псковичам оформили СНИЛС.