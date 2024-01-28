Стали известны самые необычные имена новорождённых в Псковской области за 2023 год

20:29, 28 января 2024, ПАИ

Стало известно, какими самыми необычными именами называли родители в Псковской области своих детей за 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете юстиции.

Среди таких имён – Эсмира, Микаэла, Евника, Леля, Вялеслав, Эстер, Вивьен и Мариан. Кроме того, по одному разу за год родители назвали мальчиков старинными русскими именами, такими как, Игнат, Касьян, Митрий, Остап, Леонтий, Иоанн, Добрыня и Еким. А среди женских имён встречались Марфа, Феврония, Хельга, Акулина и Мелания.

Кроме того, Аврора – уже не редкое имя для новорождённых в Псковской области, отметили в комитете. За 2023 год так назвали девочек семь раз.

Ранее псковичам назвали самые популярные имена новорождённых в регионе за 2023 год.

Ежегодно в Псковской области в перинатальном центре рождаются 20 малышей с экстремально низкой массой тела. А первого ребёнка псковички рожают в возрасте от 30 до 32 лет. Также в Псковском перинатальном центре усовершенствуют доабортное консультирование и разместят QR-коды для жалоб и обращений в палатах.

Всего за 2023 год в регионе родилось 3 900 детей. Также эксперт рассказал, что псковичи и псковички могут узнать о подготовке к родам в Школе материнства. А ещё жителям области объяснили, зачем существует перинатальный психолог. Также стало известно, что послеродовая депрессия у псковичек часто развивается внезапно.