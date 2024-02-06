IT-инфраструктуру для передовой науки строят в России
Соглашение о создании консорциума для развития передовой IT-инфраструктуры подписали ведущие научные центры России, пишет газета «Известия».
Консорциум поможет сформировать в стране защищённую вычислительную инфраструктуру для научных мегапроектов.
Консорциум будет использовать Национальную исследовательскую компьютерную сеть, к которой уже подключено более 80 % научных организаций страны. По словам заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, к концу десятилетия с помощью консорциума будут передаваться огромные объёмы научных данных.
Отметим, что разработка псковских IT-специалистов помогает выплачивать пособия жителям Херсонской области.
Ранее псковский эксперт дал характеристику рынку IT-компаний в регионе.
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