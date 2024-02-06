90-летие отметила жительница Порховского района
90-летие отпраздновала жительница Порховского района Евгения Ивановна Фёдорова, пишет газета «Порховский вестник».
Женщину поздравил глава администрации Порхова Василий Федулов. Он передал письмо с поздравлениями от президента РФ Владимира Путина и подарок от правительства Псковской области.
Юбилярше пожелали здоровья и долголетия, отметили в издании.
Ранее сообщалось, что 95-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны из Пскова Ксения Матвеевна Смирнова, а труженица тыла Зоя Николаевна Ефремова из деревни Стехново Новоржевского района отпраздновала 100-летний юбилей.
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