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Общество

Комплексная тренировка отряда «Дружина» прошла в Пскове

Комплексная тренировка отряда «Дружина» прошла в Пскове сегодня, 6 февраля. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила заместитель директора АНО «Дружина» по учебно-методической работе Елена Иванова.

  • Комплексная тренировка отряда «Дружина»
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Комплексная тренировка отряда «Дружина»
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Комплексная тренировка отряда «Дружина»
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Комплексная тренировка отряда «Дружина»
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ
  • Комплексная тренировка отряда «Дружина»
    Фото: Андрей Степанов. ПАИ

В мероприятии приняли участие более 60 человек. Все они являются дружинниками Псковского и Островского филиалов отряда «Дружина».

«Прошло плановое мероприятие подготовки с Псковским и Островским филиалом отряда «Дружина». Первая часть была теоретическая в ПсковГУ. Дружинники прослушали лекцию о годовщине освобождения Сталинграда. Практическая прошла на полигоне», – рассказала Елена Иванова.

Заместитель директора АНО «Дружина» по учебно-методической работе также уточнила, что тренировки на полигоне 76-й десантно-штурмовой дивизии были посвящены основам организации и взаимодействия в группе, а также участникам рассказали о способах и средствах борьбы с БПЛА разного типа.

Ранее сообщалось, что практическое занятие «Дружины» прошло в Стругах Красных.

Автономная некоммерческая организация «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» была создана по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В её ряды уже вступило более 1 600 человек. Члены отряда проходят тренировки по тактической медицине, огневой подготовке, а также по химической, радиационной и биологической защите.

Для предложения кандидатуры достаточно прислать резюме на почту druzhina@pskov.ru.

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