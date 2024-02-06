Псковская платформа видеомониторинга «Лесохранитель» установлена в 58 регионах России

20:40, 06 февраля 2024, ПАИ

О цифровых разработках Псковской области рассказали представители региона на выставке-форуме «Россия» в Москве на Дне цифровой экономики, который состоялся в рамках Форума национальных достижений сегодня, 6 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Псковичи рассказали о платформе видеомониторинга «Лесохранитель», разработанной местными специалистами. Это во многом уникальный цифровой продукт, который успешно используют в 58 регионах и к которому подключено около 2,7 тысячи камер по всей России, отмечают в пресс-службе.

К флагманским информационным системам, которые разработаны в регионе и масштабируются на территории всей страны, также относятся «Социальный комплекс» и «Цифровое образование Псковской области». Все они основаны исключительно на отечественном программном обеспечении и полностью соответствуют требованиям импортозамещения.

Псковичи также рассказали, что регион активно готовит новых специалистов в сфере цифровой экономики и развивает инфраструктуру связи.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.