Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская платформа видеомониторинга «Лесохранитель» установлена в 58 регионах России

О цифровых разработках Псковской области рассказали представители региона на выставке-форуме «Россия» в Москве на Дне цифровой экономики, который состоялся в рамках Форума национальных достижений сегодня, 6 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Псковичи рассказали о платформе видеомониторинга «Лесохранитель», разработанной местными специалистами. Это во многом уникальный цифровой продукт, который успешно используют в 58 регионах и к которому подключено около 2,7 тысячи камер по всей России, отмечают в пресс-службе.

К флагманским информационным системам, которые разработаны в регионе и масштабируются на территории всей страны, также относятся «Социальный комплекс» и «Цифровое образование Псковской области». Все они основаны исключительно на отечественном программном обеспечении и полностью соответствуют требованиям импортозамещения.

Псковичи также рассказали, что регион активно готовит новых специалистов в сфере цифровой экономики и развивает инфраструктуру связи.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 февраля 2024

Псковская инфекционная больница запустила горячую линию в Telegram
06 февраля 2024

Новое спортивное оборудование поступило в три школы Пскова
06 февраля 2024

О подготовке новых кадров рассказал главврач Псковской областной больницы
06 февраля 2024

Библиотекари из Чебоксар захотели присоединиться к псковскому проекту «Книжные мосты дружбы»
06 февраля 2024

Мошенники начали создавать клоны пользователей в Telegram
06 февраля 2024

Мастер-класс по лепке провели для участниц клуба «Женский интерес» в Пскове
06 февраля 2024

Комплексная тренировка отряда «Дружина» прошла в Пскове
06 февраля 2024

Концерт рок-группы «Наши» пройдёт в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...