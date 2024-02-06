Александр Масляков-младший стал единственным владельцем КВН

21:16, 06 февраля 2024, ПАИ

Александр Масляков-младший стал единственным владельцем телевизионного творческого объединения АМиК, которому принадлежит КВН, сообщает «Интерфакс».

В 2019 году Масляков-младший стал основным владельцем АМиК, доля которого составила 50 %. Доли Александра Маслякова-старшего и его супруги Светланы Масляковой сократились с 51 и 49 % до 25,5 и 24,5 % соответственно.

Теперь Маслякову-младшему принадлежит 100 % акций.

Ранее сообщалось, что псковская кавер-группа MALINA снялась в программе Андрея Малахова.

Отмечалось также, что фильм о Себеже показали на телеканале «Культура».