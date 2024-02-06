Александр Масляков-младший стал единственным владельцем КВН
Александр Масляков-младший стал единственным владельцем телевизионного творческого объединения АМиК, которому принадлежит КВН, сообщает «Интерфакс».
В 2019 году Масляков-младший стал основным владельцем АМиК, доля которого составила 50 %. Доли Александра Маслякова-старшего и его супруги Светланы Масляковой сократились с 51 и 49 % до 25,5 и 24,5 % соответственно.
Теперь Маслякову-младшему принадлежит 100 % акций.
Ранее сообщалось, что псковская кавер-группа MALINA снялась в программе Андрея Малахова.
Отмечалось также, что фильм о Себеже показали на телеканале «Культура».
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