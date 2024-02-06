80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили жители гдовского села Чернёво

22:39, 06 февраля 2024, ПАИ

80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили жители села Чернёво Гдовского района, сообщает газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»















Отмечается, что точную дату освобождения населённого пункта удалось установить после кропотливой работы с архивами. Командир поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга нашёл документальные свидетельства того, что днём освобождения Чернёва является 6 февраля 1944 года. Сегодня он также рассказал всем собравшимся о боях, которые велись в этом лесном краю, и о героях, подаривших мир.

Напомним, 4 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Гдова с 80-летней годовщиной освобождения. В городе также прошёл митинг, посвящённый годовщине освобождения Гдовского района.