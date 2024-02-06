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80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили жители гдовского села Чернёво  

80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили жители села Чернёво Гдовского района, сообщает газета «Гдовская заря».

  • 80-летие со дня освобождения отметили жители села Чернёво Гдовского района
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • 80-летие со дня освобождения отметили жители села Чернёво Гдовского района
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • 80-летие со дня освобождения отметили жители села Чернёво Гдовского района
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • 80-летие со дня освобождения отметили жители села Чернёво Гдовского района
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • 80-летие со дня освобождения отметили жители села Чернёво Гдовского района
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • 80-летие со дня освобождения отметили жители села Чернёво Гдовского района
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • 80-летие со дня освобождения отметили жители села Чернёво Гдовского района
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • 80-летие со дня освобождения отметили жители села Чернёво Гдовского района
    Фото: газета «Гдовская заря»

Отмечается, что точную дату освобождения населённого пункта удалось установить после кропотливой работы с архивами. Командир поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга нашёл документальные свидетельства того, что днём освобождения Чернёва является 6 февраля 1944 года. Сегодня он также рассказал всем собравшимся о боях, которые велись в этом лесном краю, и о героях, подаривших мир.

Напомним, 4 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Гдова с 80-летней годовщиной освобождения. В городе также прошёл митинг, посвящённый годовщине освобождения Гдовского района.

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