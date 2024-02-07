Псковичи рассказали, хотят ли работать с родственниками

09:42, 07 февраля 2024, ПАИ

Перспективу работы с родственниками находят привлекательной семь из десяти псковичей. Таковы данные опроса SuperJob.

Работать с любимым человеком хотел бы лишь один человек из трёх. С отцом – 33 % респондентов. А о работе с матерью мечтает один опрошенный из пяти.

Работать в подчинении у друга готовы 46 %, у отца – 32 %, а у матери – 20 %. А подчиняться второй половинке желают 12 % респондентов.

Кроме того, руководить близкими людьми желают не все – приятеля в подчинение взяли бы 53 % опрошенных, мать – 32 %, отца – 27 %, вторую половину – 24 %.

Мужчины лояльнее относятся к возможности работы с друзьями и родственниками, чем женщины, а женщины же готовы работать со своими матерями, руководить и подчиняться им.

Ранее псковичи рассказали, на что больше всего тратят деньги.

Напомним, что в конце 2023 года эксперты выяснили, кому в Псковской области предлагают самую высокую зарплату. Подробности – здесь.