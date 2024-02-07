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Общество

Выставка об истории дипломатической службы откроется в Изборске 8 февраля

Посвящённая истории Российской дипломатической службы выставка откроется в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 8 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В музее подчеркнули, что выставочный проект представительства МИД России в Пскове «История российской дипломатической службы» приурочен к Дню дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля.

На выставке будут представлены копии документов и материалов архивов МИД России, освещающие судьбоносные моменты истории внешнеполитического ведомства России и важные исторические вехи России: мирные договоры, ратификационные грамоты, клятвенные обещания, рескрипты, реляции, прошения, распоряжения, циркуляры, приказы, иллюстрации, рисунки и фотографии, включая портрет уроженца Псковской земли, главы внешнеполитического ведомства А. Л. Ордина-Нащокина.

Посетители выставки смогут увидеть распорядительные акты о создании территориального органа Министерства иностранных дел в Пскове и расписку великого русского поэта А. С. Пушкина, которую он сделал во время службы во внешнеполитическом ведомстве.

Открытие выставки «История российской дипломатической службы» пройдёт 8 февраля в 14:00 в усадьбе купца Белянина. Работать она будет со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00. В этот же день в Изборске откроется выставка «Служить России словом и душой…», посетив которую псковичи смогут узнать о дипломатической службе русского поэта-патриота Фёдора Тютчева.

Ранее в музее сообщили, что в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово открылась выставка «Тёплые узоры сето».

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