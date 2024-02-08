Владельцы китайских машин в России столкнулись с новой проблемой

10:12, 08 февраля 2024, ПАИ

В России владельцы китайских иномарок вынуждены ждать запчасти для своих автомобилей до пяти месяцев, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных водителей и экспертов отрасли.

Больше всего приходится ждать детали для кузова и коробки передач, задние крылья и элементы для салонов автомобилей. Отмечается, что дефицит касается прежде всего тех брендов, которые продаются в России недавно: Li, BYD, Changan, FAW, Zeekr.

По мнению экспертов, дефицит запчастей для китайских машин возник из-за того, что в России пока ещё не сформировали склады запчастей и не настроили логистику для позиций «под заказ». В то же время специалисты выразили уверенность, что проблема с дефицитом автозапчастей может решиться до конца этого года.

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 77,3 % и составили 80,2 тысячи единиц.

Также сообщалось, что в 2023 году автозапчасти в России выросли в цене в диапазоне с 7 до 17 %.