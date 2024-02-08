«Поезд Победы» прибывает в Дно 9 февраля

11:06, 08 февраля 2024, ПАИ

«Поезд Победы» прибывает в Дно завтра, 9 февраля. 9 и 10 февраля его можно будет посмотреть с 10:00 до 18:00, передаёт корреспондент ПАИ.

5 и 6 февраля передвижной музей был в Порхове, где все желающие могли посетить его экспозицию. Порхов стал первой остановкой в Псковской области.

В Пскове увидеть уникальную выставку можно будет 11-13 февраля с 10:00 до 19:00.

На бесплатную экскурсию можно зарегистрироваться на официальном сайте поездпобеды.рф.

Напомним, «Поезд Победы» прибыл в Псковскую область 5 февраля. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью высоких технологий – дополненной реальности, объёмного звука и театрального освещения. Передвижной музей рассказывает о всех ключевых битвах Великой Отечественной войны – за Москву, о Сталинградской и Курской битвах, об освобождении Европы и Берлина.

В прошлом году «Поезд Победы» побывал в 110 городах России, преодолев более 50 тысяч километров.