ЦИК отказала Надеждину и Малинковичу в регистрации кандидатами в президенты

13:18, 08 февраля 2024, ПАИ

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату от «Гражданской инициативы» Борису Надеждину и лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу из-за выявленного брака в поданных подписях, сообщает «Коммерсантъ».

Борис Надеждин высказал несогласие с решением ЦИК и собирается его обжаловать, а также предложил ЦИК отложить отказ в регистрации до 10 февраля для продолжения проверки подписей. Сергей Малинкович согласился с решением ЦИК.

В поддержку Бориса Надеждина ЦИК признала недействительными 9 147 подписей, достоверными – 95 587 подписей. У Сергея Малинковича 8 979 подписей признаны недействительными, достоверными – 96 019. Таким образом, брак в подписях составил 15,2 % и 14,9 % соответственно. Допустимое количество брака – 5 %.

Напомним, выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании открылась на портале «Госуслуги» 29 января и продлится по 11 марта. Почти 30 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области.