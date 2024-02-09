«Опочецкая лыжня» прошла в Псковской области
Массовая лыжная гонка «Опочецкая лыжня» прошла в Опочке сегодня, 9 февраля. Соревнования организованы в рамках всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2024». Об этом ПАИ сообщили участники состязаний.
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Фото: Очевидцы мероприятия
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Фото: Очевидцы мероприятия
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Фото: Очевидцы мероприятия
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Фото: Очевидцы мероприятия
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Фото: Очевидцы мероприятия
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Фото: Очевидцы мероприятия
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Фото: Очевидцы мероприятия
В соревнования принимали участие семьи, пенсионеры, студенты школьники и детсадовцы.
Напомним, что 42-я всероссийская массовая лыжня гонка «Лыжня России» пройдёт в Островском районе на без «Юность» 10 февраля. Зарегестрироваться на соревнования можно через Госуслуги.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
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