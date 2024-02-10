Полевые учения отряда «Дружина» прошли в Великолукском районе

14:59, 10 февраля 2024, ПАИ

Полевые учения участников отряда «Дружина» прошли в Великолукском районе. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

Отработать навыки взаимодействия в команде и научиться противостоять ДРГ собрались дружинники из Великих Лук, Великолукского и Куньинского районов и Невеля.

Ранее сообщалось, что практическое занятие «Дружины» прошло в Стругах Красных. Также комплексная тренировка отряда «Дружина» прошла в Пскове.

Автономная некоммерческая организация «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» была создана по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В её ряды уже вступило более 1 600 человек. Члены отряда проходят тренировки по тактической медицине, огневой подготовке, а также по химической, радиационной и биологической защите.