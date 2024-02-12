Строительство нового ФАПа началось в Себежском районе

10:40, 12 февраля 2024, ПАИ

Строительство нового ФАПа началось в деревне Исаково Себежского района, сообщает газета «Призыв».

Раньше в деревне был свой медпункт, в котором можно было получить медицинскую помощь и сделать уколы. Туда приезжал медработник из Идрицы по определённым дням. В новом ФАПе приём будет ежедневным, написали в газете.

«В деревне население в основном в возрасте. Помощь требуется многим. С нетерпением ждём открытия», – отметили местные жители.

Ранее сообщалось, что в ФАПе в Дедовичском районе начал работу новый фельдшер Светлана Михайлова, а в ФАПе в Куньинском районе работает новый фельдшер Екатерина Орлова.