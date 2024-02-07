«Я буду очень стараться!» - народный артист Сергей Мигицко пригласил псковичей на премьеру мультфильма «Пушкин и… Михайловское»

12:11, 08 февраля 2024, ПАИ

Народный артист России Сергей Мигицко в эфире радио «7 НЕБО» пригласил псковичей на премьеру мультфильма «Пушкин и… Михайловское» 10 февраля в Псковской областной филармонии.

«Авторы придумали достаточно смелый, с хорошим юмором, ярким исполнением, хорошей мультипликацией проект, - отметил Сергей Мигицко. - Каждый мультик, а их будет больше 20, венчает какое-то произведение Пушкина: отрывок из поэмы или небольшое стихотворение. Каждый отрывок будет соответствовать тому, что мы видели в мультфильме. Мультипликация, поэзия и музыка губернаторского оркестра должны сделать этот вечер незабываемым. Я буду очень стараться!»

Артист рассказал, что в театре имени Ленсовета, где он служит, есть проект, в котором артисты впятером читают «Евгения Онегина» в сопровождении большого симфонического оркестра, музыки Чайковского. «Так люди не хотят расходиться! Поэтому задумка вечера в Пскове просто отличная», - уверен Сергей Мигицко.

Народный артист добавил также, что в биографии Пушкина в его псковский период «много интересных мелочей, к тому же влияние Псковской земли на творчества поэта огромно». «Достаточно один раз побывать в любой усадьбе Пушкинского заповедника, чтобы понять, в каких условиях творил Пушкин», - посоветовал Сергей Мигицко.

«Это Псков, год 225-летия со дня рождения Пушкина - всё это объедините и поймёте, почему нужно прийти в зал Псковской областной филармонии. С удовольствием приглашаю псковичей 10 февраля на этот вечер, думаю, вы получите удовольствие. Думаю, вечер будет соответствовать требовательным вкусам псковичей. Псков - один из любимейших моих российских городов. Я очень люблю здесь бывать и как гражданин, и как артист, так как считаю псковскую публику очень театральной, сведущей, продвинутой. Мой привет Пскову и псковичам!» - передал Сергей Мигицко.

Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоится в Пскове 10 февраля. Для мультсериала композитор Вячеслав Круглик переписал партитуру для Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и поделился подробностями.

Ранее директор Псковской областной филармонии Марина Николаева рассказала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, что на премьере псковичи смогут увидеть эскизы Игоря Шаймарданова. Кроме того, премьера запустит эстафету показов мультсериала по всей России.