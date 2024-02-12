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Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о реализации президентских поручений и нацпроектов в Псковской области

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провёл рабочую встречу с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 12 февраля. Губернатор доложил о реализации в регионе президентских нацпроектов и поручений, а также программ газификации и социальной догазификации, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о реализации президентских поручений и нацпроектов в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба регионального правительства

Михаил Ведерников подчеркнул, что за последние пять лет регион выполнил 99,46% задач по нацпроектам. При поддержке президента России были выделены средства на подготовку проектно-сметной документации, полную реконструкцию помещений и создание историко-краеведческой библиотеки в бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове.

Что касается реализации программ газификации и социальной догазификации, в прошлом году областное правительство подписало актуализированную программу развития газоснабжения с ПАО «Газпром». Её объём вырос почти в два раза – до 17 млрд рублей. Обновлённый документ предусматривает газификацию 54 населённых пунктов в 17-ти муниципальных образованиях Псковской области.

Александр Гуцан также поинтересовался ходом работы по противодействию фейкам, что особенно важно для Псковской области как для региона, который граничит с двумя странами НАТО. По словам полномочного представителя, работа с фейками в Псковской области хорошо налажена благодаря взаимодействию государственных органов власти и правоохранительных ведомств. Он призвал продолжать работать на таком же результативном уровне и держать на личном контроле оперативный мониторинг интернет-пространства.

Ранее губернатор объявил, что уровень контрактации президентских нацпроектов в Псковской области к началу февраля составил более 70%.

Также сообщалось, что в Псковской области планируют потратить 6 млн рублей на авиационные работы по охране лесов от пожаров.

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