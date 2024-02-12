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Общество

Псковичам напоминают о сроках уплаты налога на имущество за 2023 год

Налогоплательщики – юридические лица должны предоставить налоговую декларацию по налогу на имущество за 2023 год не позднее 26 февраля 2024 года, поскольку предельный срок сдачи отчётности, 25 февраля, выпадает на выходной день, сообщили ПАИ в УФНС России по Псковской области.

Отмечается, что теперь юрлицам уведомление об исчисленных суммах налога на имущество за 2023 год, указанного в декларации, подавать больше не требуется. Это касается объектов недвижимости, облагаемых налогом исходя из среднегодовой стоимости, а также объектов недвижимости иностранных организаций, облагаемых налогом исходя из кадастровой стоимости.

В свою очередь организации, уплачивающие налог исходя из кадастровой стоимости, налоговую декларацию не представляют, но не позднее 26 февраля 2024 года должны представить уведомление по налогу за 2023 год (код отчётного периода 34/04). Оно направляется по ТКС либо через личный кабинет налогоплательщика.

Уплатить налог за 2023 год нужно не позднее 28 февраля 2024 года, независимо от порядка определения налоговой базы.

Ранее жителям региона напомнили об изменениях кодов ОКТМО в связи с превращением ряда муниципальных районов Псковской области в муниципальные округа (МО).

Кроме того, ранее губернатор Михаил Ведерников отметил эффективную работу региональной налоговой службы.

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