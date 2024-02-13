Губернаторы Псковской области и Петербурга почтили память Михаила Харченко

15:21, 13 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложили цветы к могиле Героя Советского Союз, командира партизанского отряда Михаила Харченко и памятнику детям войны в Дедовичах во вторник, 13 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Кроме того, в мероприятии приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев и жители муниципалитета.

Михаил Харченко родился в 1918 году в посёлке Дедовичи. Когда началась Великая Отечественная война, Михаил одним из первых вступил в истребительный батальон, затем в партизанский отряд, где стал пулемётчиком, руководил разведчиками. Его группа сопровождала обоз, шедший из Псковской области в блокадный Ленинград.

8 апреля 1942 года ему присвоили высокое звание Героя Советского Союза с вручением второго ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». А 12 декабря того же года под деревней Шубино во время фашистской акции ликвидации Партизанского края Михаил Харченко погиб в бою. Похоронен в Дедовичах.

Напомним, что о Михаиле Харченко ранее вышел фильм на телеканале «Звезда».