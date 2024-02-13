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Общество

Детский омбудсмен Псковской области навестила пострадавших в ДТП со школьным автобусом

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова навестила ребят, находящихся в Псковской областной детской клинической больнице после ДТП под Новгородкой. Об этом она сообщила у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, среди пострадавших – представитель Пустошкинского района в #детсовет60. Отвезла нашей Алёнушке, как и всем остальным ребятам, вкусняшки и приветы от Детсовета», – отметила Наталия Соколова.

Детский омбудсмен пообщалась со всеми подростками. «Большинство чувствует себя удовлетворительно. Улыбаются, делятся переживаниями и эмоциями. Держатся молодцом», – отметила она.

Она напомнила, что трое находятся в реанимации. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Одну девочку после телемедицинской консультации с докторами из Санкт-Петербурга решено направить в Академию педиатрии. Юноша находится в тяжёлом состоянии под пристальным наблюдением врачей. Молюсь и переживаю за каждого», – написала Наталия Соколова.

Она пожелала ребятам скорейшего выздоровления и восстановления, а родителям – сил и терпения. «Благодарна водителю пазика, что сохранил жизни нашим детям», – подчеркнула она.

Детский омбудсмен напомнила, что необходимо пристёгиваться в транспортном средстве. «Практика показывает, что это спасает жизнь и здоровье!» – заключила она.

Подробности ДТП под Новгородкой читайте в специальном сюжете ПАИ.

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