Михаил Ведерников проконтролировал ремонт объектов в Дедовичском районе в рамках госпрограммы развития сельских территорий

19:06, 13 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в Дедовичский район посетил ряд социальных объектов, в которых проходит масштабная модернизация в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В их числе Дедовичский районный центр досуга, его филиал в деревне Красные Горки и школа № 1 в Дедовичах, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

На всех площадях проводится капитальный ремонт.

В Дедовичском центре досуга завершается черновая отделка помещений, проводятся электромонтажные работы.

В Красногорском сельском клубе внутренние работы почти завершены. В помещениях полностью заменили окна, двери, инженерные и электрические системы, провели отделку стен, потолков и пола, оборудовали новую котельную. Осталось провести внешнюю отделку фасада здания и входной группы.

В школе работы выполнены на 70 %. Строители выполняют отделку помещений, монтируют системы отопления и устанавливают сантехнику.

По итогам осмотра Михаил Ведерников сделал несколько замечаний к работе подрядчиков, призвал усилить строительные бригады и поручил главе Дедовичского района Геннадию Афанасьеву держать сроки проведения работ на объектах под личным контролем.

Напомним, в 2022 году заявка Дедовичского района на модернизацию учреждений образования, культуры и спорта прошла конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства России в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В прошлом году на эти цели муниципалитет получил более 330 млн рублей из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что сегодня в Дедовичах открыли филиал Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

Отмечалось также, что Санкт-Петербург и Псковская область подписали план мероприятий «Дорожная карта» по развитию сотрудничества на 2024–2027 годы.